Fast 100 Tote bei Flugzeugabsturz in Pakistan – Zwei Menschen aus der Maschine überleben

23.05.2020 ( vor 1 Woche )



Ein Flugzeug stürzt in Pakistan über einem Wohngebiet ab. Fast 100 Menschen sterben. Unter den Überlebenden ist der Chef einer pakistanischen Bank.Über einem Wohngebiet der pakistanischen Metropole Karachi ist ein Flugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine befanden sich 99 Menschen, zwei von ihnen haben überlebt. Der Flugbetrieb in Pakistan war erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen worden. Update vom Samstag, 23.05.2020, 8.21 Uhr: Bei dem Flugzeugabsturz in Pakistan am Freitag (22.05.2020) sind offiziellen Angaben zufolge 97 Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Zwei Menschen hätten das Unglück am Freitag in der Millionenmetropole Karachi...