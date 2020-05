Die Linken-Politikerin Barbara Borchardt wurde zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und das Erschrecken ist groß. Denn Borchardt ist in...

Brand in Wohnung: Ein Toter Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mönchengladbach ist ein Mann getötet worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im zweiten Obergeschoss in der Wohnung...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland