Andreas S. Janke RT @ZDFheute : Trotz einer Ausgangssperre gehen die Proteste in #Minneapolis weiter. Auch in zahlreichen anderen Städten der USA gingen die… vor 16 Minuten

Ronald RT @ZDFheute : Trotz einer Ausgangssperre gehen die Proteste in #Minneapolis weiter. Auch in zahlreichen anderen Städten der USA gingen die… vor 25 Minuten

Andreas Thomanek RT @ZDFheute : Trotz einer Ausgangssperre gehen die Proteste in #Minneapolis weiter. Auch in zahlreichen anderen Städten der USA gingen die… vor 33 Minuten

Terek Media Polizeigewalt: Proteste in #Minneapolis in den #USA gehen trotz Ausgangssperre weiter https://t.co/ugdx0QT29o via @zeitonline (rh) vor 37 Minuten