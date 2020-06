Basketball-Trainer erwartet Überraschungen bei Endrunde Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl erwartet beim Finalturnier der Bundesliga einige Überraschungen. "Die Vorbereitung war kurz, die Kader sind zum Teil neu...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport





FC St. Pauli peilt Sprung auf Tabellenplatz neun an Der FC St. Pauli will sich mit einem Sieg am heutigen Freitag beim VfL Bochum im Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga festsetzen. Die Hamburger stehen...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport