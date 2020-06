Lilith Maryjoy Göttingen: 160 Menschen nach Privatfeiern in Quarantäne - ZEIT ONLINE https://t.co/Wg1eZAZIxE via @GoogleNews vor 2 Stunden Tom Gotthen Göttingen: 160 Menschen nach Privatfeiern in Quarantäne - ZEIT ONLINE https://t.co/jxB18rbuFY vor 3 Stunden Johannes Schölch-Mundorf 160 Menschen nach Privatfeiern in #Göttingen in Quarantäne #Covid19 https://t.co/TvwKhiGlVi via @zeitonline vor 4 Stunden Axel Buddenbaum Göttingen: 160 Menschen nach Privatfeiern in Quarantäne https://t.co/xxcjdGaI1Y vor 5 Stunden SvenHell Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen: "Göttingen kämpft nach mehreren Privatfeiern mit einem Corona… https://t.co/46n04JxRQm vor 23 Stunden