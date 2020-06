Ivo kain Krieg RT @rbb24: Das Video von #Rezo "ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut", findet @daniel_bouhs. Seine ga… vor 24 Minuten guido_h RT @rbb24: Das Video von #Rezo "ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut", findet @daniel_bouhs. Seine ga… vor 28 Minuten Erich Ruhl-Bady 🇪🇺 RT @rbb24: Das Video von #Rezo "ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut", findet @daniel_bouhs. Seine ga… vor 41 Minuten jotbe RT @ArnoldSchiller: Die Zerstörung der Presse https://t.co/oA169Z51oO Eine Million haben sich in der Zwischenzeit das Video angeschaut. Noc… vor 43 Minuten Europaeische-Energiewende RT @rbb24: Das Video von #Rezo "ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut", findet @daniel_bouhs. Seine ga… vor 56 Minuten jaquearnoux RT @ArnoldSchiller: Die Zerstörung der Presse https://t.co/oA169Z51oO Eine Million haben sich in der Zwischenzeit das Video angeschaut. Noc… vor 58 Minuten