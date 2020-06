Ausgangssperren und Appelle haben nicht gefruchtet: In amerikanischen Städten kommt es nach dem Tod des Schwarzen George Floyd erneut zu Ausschreitungen. Am...

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd weiten sich die Proteste in den USA aus. Zwischen Pfefferspray und Plünderungen beweisen einige Leute Haltung. mehr...

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd haben sich Proteste gegen Polizeigewalt auf ausgeweitet. In Washington demonstrierten Hunderte Menschen vor dem Weißen...

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben sich die Proteste in den USA auf das ganze Land ausgeweitet.