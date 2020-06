Yunque⚾️Vergatario🇻🇪 @srfnews Nie wieder rassistische Handlungen auf der Welt! Friedliche Demonstrationen sind meiner Meinung nach am e… https://t.co/V36r4NfuWX vor 1 Stunde Jan Nikkel (🏠) Nach Tod von #GeorgeFloyd: "Scheiß auf Eure #Ausgangssperre!" Polizei lässt Demonstranten in USA gewähren https://t.co/ZDsg4NjZmp vor 3 Stunden Ulrike Schielke-Ziesing,MdB Die beteiligten Polizisten müssen entsprechend bestraft werden. Friedliche Proteste & Demonstrationen, die genau da… https://t.co/R5WtzpSPUw vor 4 Stunden Harpyie Nach Tod von George Floyd: "Scheiß auf Eure Ausgangssperre!" Polizei lässt Demonstranten in USA gewähren https://t.co/FScBxGLTwR vor 4 Stunden Badische Zeitung "Scheiß auf Eure Ausgangssperre": Nach dem Tod von George Floyd dauern die Demonstrationen in den USA an. Auch vor… https://t.co/seFGPkgdBx vor 4 Stunden RND Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd dauern die Demonstrationen in den USA an. Das US-Militär hat derweil… https://t.co/otiLuKU59r vor 4 Stunden