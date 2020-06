Quelle: DPA - vor 1 Woche



Bundesregierung will Reisewarnung für 31 Länder aufheben 01:09 Berlin 26.05.20: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben, wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der EU gehören dazu Großbritannien, Island,...