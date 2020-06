03.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Großbritannien will den Hongkongern helfen: Sollte Großbritannien will den Hongkongern helfen: Sollte China das umstrittene Sicherheitsgesetz für die Stadt verabschieden, bietet Premier Johnson der Bevölkerung eine leichtere Einbürgerung an. Peking reagiert verärgert. 👓 Vollständige Meldung