claireparisjazz ن RT @dw_kultur: Italien öffnet seine Grenzen - für europäische Touristen. Auch Venedig erwacht aus seinem #Corona -bedingten Dornröschenschl… vor 1 Stunde Alex RT @kprn_network: Am 3. Juni öffnet Italien seine Grenzen und Touristen dürfen wieder in das Garda Trentino, die Region am nördlichen Teil… vor 1 Stunde GardaTrentino RT @kprn_network: Am 3. Juni öffnet Italien seine Grenzen und Touristen dürfen wieder in das Garda Trentino, die Region am nördlichen Teil… vor 1 Stunde Roland Hindl @Doblerin Weder Tank- noch Toilettenpause (Ausnahmen möglich: "Wenn das Kind hinten schreit") https://t.co/m3POFoI1cP vor 2 Stunden Glesi.org #FightEveryCrisis RT @BR24: Von Bayern ohne Zwischenstopp in Österreich nach Italien, das ist nun möglich: Seit Mitternacht hat Italien als erstes Land in Eu… vor 2 Stunden To-Toskana Heute öffnet Italien wieder seine Grenzen für internationale Besucher und wir möchten gerne auf die vergangenen 3 M… https://t.co/YV4BZtaBkd vor 3 Stunden