Prenzlauer Berg: Signa baut Öko-Bürohaus auf Fläche der „Platoon-Kunsthalle“ Büros in mehreren Höfen: Karstadt-Investor Benko schließt Baulücke an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg mit Geschäftsgebäude.

Berliner Morgenpost vor 3 Stunden - Top