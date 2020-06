Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, hier ist der kommentierte Überblick über die Themen des Tages: WAS WAR? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, soll...

Union und SPD haben Ursula von der Leyen geschont. Juristisch sei ihr in der Berateraffäre bei der Bundeswehr nichts vorzuwerfen, unkritisch sehen sie von der...

Berateraffäre: Von der Leyen trage keine politische Verantwortung für Rechtsverstöße Union und SPD haben ihren Abschlussbericht im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre vorgelegt. Demnach ist Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen...

