08.06.2020 ( vor 16 Stunden )



Ist der Verdächtige aus Deutschland neben dem mutmaßlichen Mord an Ist der Verdächtige aus Deutschland neben dem mutmaßlichen Mord an Maddie für weitere Verbrechen verantwortlich? Die Polizei in Belgien nimmt Ermittlungen zur Tötung einer jungen Deutschen 1996 wieder auf. 👓 Vollständige Meldung