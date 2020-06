16.06.2020 ( vor 6 Tagen )



will die Entscheidung über Asylanträge an die Außengrenzen der EU verlagern. Die SPD fordert stattdessen, die Asylzentren in der ganzen EU einzurichten. Horst Seehofer will die Entscheidung über Asylanträge an die Außengrenzen der EU verlagern. Die SPD fordert stattdessen, die Asylzentren in der ganzen EU einzurichten. 👓 Vollständige Meldung