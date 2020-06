18.06.2020 ( vor 6 Stunden )



vonFlorian Schimak schließen Timo Werner zieht es auf die Insel zum FC Chelsea. Sein Wechsel an die Stamford Bridge lohnt sich für den Nationalspieler auch finanziell - bei den Blues steigt er zum Spitzenverdiener auf. Timo Werner* wechselt zur kommenden vonFlorian Schimak schließen Timo Werner zieht es auf die Insel zum FC Chelsea. Sein Wechsel an die Stamford Bridge lohnt sich für den Nationalspieler auch finanziell - bei den Blues steigt er zum Spitzenverdiener auf. Timo Werner* wechselt zur kommenden Saison zum FC Chelsea. RB Leipzig hat den Abgang des Stürmers nun bestätigt. Zuvor waren bereits Details über Werners Vertrag an die Öffentlichkeit gelangt. Update vom 18. Juni, 11.15 Uhr: Jetzt kommt auch die offizielle Mitteilung des FC Chelsea, dass der Wechsel von Timo Werner zu den Blues perfekt ist. „Ich bin überwältigt, dass ich beim FC Chelsea unterschreiben durfte. Ich bin wirklich... 👓 Vollständige Meldung