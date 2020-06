21.06.2020 ( vor 16 Stunden )



Eingeschlagene Schaufenster, fliegende Pflastersteine: In der Nacht haben sich in Eingeschlagene Schaufenster, fliegende Pflastersteine: In der Nacht haben sich in Stuttgart dutzende Kleingruppen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Einsatzkräfte nannten die Lage "außer Kontrolle ". 👓 Vollständige Meldung