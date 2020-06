Steve Bing: Wer war der Ex-Freund von Elizabeth Hurley?

23.06.2020 ( vor 2 Tagen )



Er war steinreich, mit Liz Hurley zusammen und in Hollywood wohlbekannt. Doch wer war Er war steinreich, mit Liz Hurley zusammen und in Hollywood wohlbekannt. Doch wer war Steve Bing , der laut US-Medien Selbstmord beging? Er hatte ein reiches, schillerndes Leben - das mit nur 55 Jahren endete: Es war mittags um 13 Uhr, die Sonne stand hoch im ewig blauen Himmel über der kalifornischen Pazifikküste, als der Multimillionär, Filmproduzent und Drehbuchautor Steve Bing (1965-2020) laut US-Medien in Los Angeles Suizid beging. Der hochgewachsene (1,92m) Bing lebte zwar zurückgezogen in seinem dortigen Luxusapartment mit Blick auf das Meer, gleichwohl galt er als Womanizer im... 👓 Vollständige Meldung