Inspector Reality 🕵️‍♂️ 🇩🇪 🇬🇷 🇺🇸 💙 Und weiter geht's im Irrenhaus. Also ich schau mir jetzt echt mal Länder zum auswandern an! 🕵️‍♂️ SPD will Immunit… https://t.co/bEnR5aw4QY vor 28 Minuten