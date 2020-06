Dieter Steffmann Attacke in Glasgow: Polizist niedergestochen https://t.co/yD5X6Zex2I vor 2 Stunden Christa Hoelters Attacke in Glasgow: Polizist niedergestochen https://t.co/kByFuWgN5b vor 3 Stunden Birgit Scheeren-bleibt zuhause! Attacke in Glasgow: Polizist niedergestochen https://t.co/lAAEkc9kvZ vor 3 Stunden Ralf RT @SZ: Zwischenfall in Glasgow: Polizist niedergestochen. Laut Medienberichten wurde bei der Messerattacke ein Verdächtiger erschossen. ht… vor 3 Stunden Karin Lohrer RT @SZ: Zwischenfall in Glasgow: Polizist niedergestochen. Laut Medienberichten wurde bei der Messerattacke ein Verdächtiger erschossen. ht… vor 4 Stunden Dare T. Fate🌍 RT @SZ: Zwischenfall in Glasgow: Polizist niedergestochen. Laut Medienberichten wurde bei der Messerattacke ein Verdächtiger erschossen. ht… vor 4 Stunden