27.06.2020 ( vor 1 Woche )



Chris Cuomo ist Moderator, sein Bruder Andrew Gouverneur von New York, Fernseh-Interviews mit den Brüdern sind keine Seltenheit. Wirft CNN der Quote wegen journalistische Bedenken über Bord? Chris Cuomo ist Moderator, sein Bruder Andrew Gouverneur von New York, Fernseh-Interviews mit den Brüdern sind keine Seltenheit. Wirft CNN der Quote wegen journalistische Bedenken über Bord? 👓 Vollständige Meldung