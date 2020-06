Quelle: DPA - vor 3 Stunden



US-Truppenabzug: Senatoren wollen Trump stoppen 01:31 Washington, 30.06.20: US-Präsident Trump will amerikanische Truppen aus Deutschland abziehen. Das bekräftige Trump auch bei seinem Treffen mit dem ponlischen Präsidenten Duda vor wenigen Tagen. Donald Trump, US-Präsident «We are going to be reducing Germany substantially, down to about 25 000...