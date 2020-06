Die rund 200 000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Laptops oder Computer für ihre Arbeit. Dafür würden insgesamt 103 Millionen Euro investiert,...

Der schwäbische Batteriehersteller Varta bekommt 300 Millionen Euro vom Staat. Damit soll die Batteriezellfertigung in Deutschland auf die nächste Stufe gehen,...

Dockkosten von Bundeswehr-Schiff: Gericht will Vergleich im "Gorch Fock"-Streit Für die anspruchsvolle Sanierung des Marineschiffs "Gorch Fock" verlangt eine Werft 10,5 Millionen Euro vom Bund. Doch der weigert sich, für die Dockkosten...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt