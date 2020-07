01.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Volkswagen will nun doch kein neues Werk mehr in der Türkei bauen. Grund für den Stopp der Volkswagen will nun doch kein neues Werk mehr in der Türkei bauen. Grund für den Stopp der Pläne sei der Einbruch der globalen Nachfrage infolge der Corona-Krise, sagte ein Konzernsprecher. 👓 Vollständige Meldung