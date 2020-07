07.07.2020 ( vor 3 Tagen )



Hacker haben Daten eines Energieversorgers in Ludwigshafen erbeutet - das Beispiel zeigt, dass kritische Infrastruktur in Deutschland oft schlecht geschützt ist. Von N. Maurer und A. Leetz. Hacker haben Daten eines Energieversorgers in Ludwigshafen erbeutet - das Beispiel zeigt, dass kritische Infrastruktur in Deutschland oft schlecht geschützt ist. Von N. Maurer und A. Leetz. 👓 Vollständige Meldung