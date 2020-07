07.07.2020 ( vor 1 Woche )



In der CDU sollen Frauen an Parteiämtern und öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein. Laut Medien will die Parteichefin die 50-Prozent-Quote bis 2023 durchsetzen. 👓 Vollständige Meldung