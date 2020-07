11.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Wie viele Menschen werden in der ersten europäischen Fabrik von Wie viele Menschen werden in der ersten europäischen Fabrik von Tesla arbeiten? Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa plant der US-Elektroautobauer in Grünheide bei Berlin, zunächst 10.500 Menschen zu beschäftigen. 👓 Vollständige Meldung