News Deutschland Stichwahl um Präsidentenamt: Wahl in Polen: Duda laut Prognosen vor Trzaskowski: Lange Wahlnacht in Polen: Das.. https://t.co/2jzOrqo5yu vor 4 Stunden Christian Brey RT @ZDFheute: Die #Polen entscheiden heute über die Zukunft ihres Landes: noch zwei Stunden läuft die Stichwahl ums Präsidentenamt. Wieso i… vor 9 Stunden drehscheibe Die dpa berichtet: Das Ergebnis der Stichwahl um das Präsidentenamt wird knapp ausfallen. Nach Prognosen liegt Amts… https://t.co/T5mAdrMayi vor 11 Stunden SWR Aktuell In der zweiten Runde der polnischen Präsidentenwahl liegt Amtsinhaber @AndrzejDuda laut Prognosen knapp vor seinem… https://t.co/LN0n2YnqTv vor 13 Stunden Franz W.Winterberg Stichwahl um Präsidentenamt: Wahl in Polen: Duda laut Prognosen vor Trzaskowski | ZEIT ONLINE https://t.co/gQ7aZnyClb via ⁦@zeitonline⁩ vor 13 Stunden