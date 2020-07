dieschwäbin RT @RND_de: Innerhalb eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut in Deutschland 442 neue #Corona-Infektionen gemeldet. Der R-Wert liegt we… vor 5 Tagen RND Innerhalb eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut in Deutschland 442 neue #Corona-Infektionen gemeldet. Der R-W… https://t.co/yQk9sJxuMR vor 5 Tagen Frank Nied #Inklusion #Kinderrechte (🏡) RT @RND_de: 9036 mit dem Virus infizierte Menschen sind nach #RKI-Angaben in Deutschland gestorben – das bedeutet ein Plus von 12 im Vergle… vor 5 Tagen Birgit Lissowsky RT @RND_de: 9036 mit dem Virus infizierte Menschen sind nach #RKI-Angaben in Deutschland gestorben – das bedeutet ein Plus von 12 im Vergle… vor 6 Tagen Eva RT @RND_de: 9036 mit dem Virus infizierte Menschen sind nach #RKI-Angaben in Deutschland gestorben – das bedeutet ein Plus von 12 im Vergle… vor 6 Tagen RND 9036 mit dem Virus infizierte Menschen sind nach #RKI-Angaben in Deutschland gestorben – das bedeutet ein Plus von… https://t.co/o6PkRTXlCw vor 6 Tagen