Wolfszahn RT @kaffeecup: Nach Drohungen vom "NSU 2.0" an Seda Basay-Yildiz (Anwältin) und Janine Wissler wurden nun auch persönliche Daten der Kabare… vor 5 Minuten mavmeier RT @kaffeecup: Nach Drohungen vom "NSU 2.0" an Seda Basay-Yildiz (Anwältin) und Janine Wissler wurden nun auch persönliche Daten der Kabare… vor 20 Minuten Hans Laude RT @SZ: Hessen - Bericht: Daten von bedrohter Kabarettistin Idil Baydar von Polizeicomputer abgerufen. #Rechtsextremismus https://t.co/i3VW… vor 34 Minuten BSD 🕊stay safe🏡 RT @kaffeecup: Nach Drohungen vom "NSU 2.0" an Seda Basay-Yildiz (Anwältin) und Janine Wissler wurden nun auch persönliche Daten der Kabare… vor 34 Minuten Draceus83 RT @kaffeecup: Nach Drohungen vom "NSU 2.0" an Seda Basay-Yildiz (Anwältin) und Janine Wissler wurden nun auch persönliche Daten der Kabare… vor 51 Minuten Stadtgorilla RT @SZ: Hessen - Bericht: Daten von bedrohter Kabarettistin Idil Baydar von Polizeicomputer abgerufen. #Rechtsextremismus https://t.co/i3VW… vor 52 Minuten