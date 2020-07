Gerde Wie die Bahn Kunden zurückgewinnen will https://t.co/47iRR1uWU6 vor 27 Minuten luzius54 Wie die Bahn Kunden zurückgewinnen will https://t.co/7tyF1Yeolk -- Ihr Deppen müsst nur ohne Maske fahren--dann gibt es auch Kunden!!!!!!!! vor 2 Stunden Klauspeter Schmitt Reise: Wie die Bahn Kunden zurückgewinnen will https://t.co/G6PRBaGoKO 1/2 Die Hygienerichtlinien AHA in den Züge… https://t.co/q90FXUlRQ7 vor 3 Stunden