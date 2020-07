Familie von George Floyd verklagt Polizisten

16.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Angehörige des gewaltsam getöteten Afroamerikaners Floyd haben Klage gegen Minneapolis und vier Ex-Polizisten wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht. Die an dem Vorfall Beteiligten hätten dessen Grundrechte verletzt. Knapp zwei Angehörige des gewaltsam getöteten Afroamerikaners Floyd haben Klage gegen Minneapolis und vier Ex-Polizisten wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht. Die an dem Vorfall Beteiligten hätten dessen Grundrechte verletzt. Knapp zwei Monate nach George Floyds Tod bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis wurde die Klage vor einem Bundesgericht in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota eingereicht. Die Angehörigen werfen den vier an dem Vorfall beteiligten Ex-Polizisten darin vor, Floyds Grundrechte verletzt zu haben. Die Stadt Minneapolis wird beschuldigt, die Polizei in einer Kultur von "exzessiver Gewaltanwendung, Rassismus und Straflosigkeit für die Verantwortlichen" gewähren zu lassen.... 👓 Vollständige Meldung