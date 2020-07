16.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Nur 77 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. In den Weiten des Weltraums keine Entfernung. Doch so nah war Experten zufolge noch keine Raumfahrtmission, um Bilder von der Sonne zu machen. Der "Solar Orbiter" hat jetzt Aufnahmen geschickt - Forscher sind begeistert.