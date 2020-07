20.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Krawallnacht in Stuttgart Ende Juni, jetzt Randale in Die Krawallnacht in Stuttgart Ende Juni, jetzt Randale in Frankfurt - was steckt hinter den Gewaltausbrüchen? Innenminister Seehofer will eine Studie - zu Gewalt gegen Polizisten. 👓 Vollständige Meldung