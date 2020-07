Wolfsburger Nachrichten Einigung: EU-Gipfel streicht Kohlemilliarden in NRW und Osten https://t.co/CeGqyOPDBW vor 1 Stunde Helmstedter Nachrichten Einigung: EU-Gipfel streicht Kohlemilliarden in NRW und Osten https://t.co/kmeBE24NVx vor 1 Stunde Salzgitter Zeitung Einigung: EU-Gipfel streicht Kohlemilliarden in NRW und Osten https://t.co/BNzTnsFjtS vor 2 Stunden