Luzk (dpa) - In der westukrainischen Großstadt Luzk ist eine stundenlange Geiselnahme in einem Linienbus ohne Tote beendet worden. Der Täter sei festgenommen...

Ein schwer bewaffneter Täter hat in der westukrainischen Stadt Luzk zahlreiche Menschen in einem Bus als Geiseln genommen. Der Mann hatte Sprengsätze und ein...

Ukrainische Polizei beendet Geiselnahme in Bus Die ukrainische Polizei hat die Geiselnahme in einem Bus in der Stadt Luzk beendet. Die etwa 20 Geiseln seien alle frei, sagten die Behörden am Dienstagabend.

