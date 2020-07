Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 6 Tagen



Irres Chaos nach U-Bahn-Sperrung: Münchner Busfahrer verärgert - „Jeder Virologe würde ausflippen“ 01:18 SEV-Ärger in München: Der Start einer wochenlangen Maßnahme ist in Chaos ausgeartet. Ein Busfahrer schildert schockierende Szenen - auch in Bezug auf Corona.