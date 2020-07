Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Corona an Schule - Tests statt Unterricht 01:04 Statt Unterricht gibt es jetzt jede Menge Tests. An einer Schule in Schweinfurt ist eine Lehrerin an Covid-19 erkrankt. Jetzt legt Corona den Unterricht komplett lahm. Bis auf Weiteres.