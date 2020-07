Rätselhafte Eskalation im Streit USA – China Der Streit zwischen den USA und China eskaliert weiter – diesmal mit einer eher rätselhaften Wendung. Die US-Behörden ordneten die Schließung des...

ORF.at vor 6 Stunden - Welt Auch berichtet bei • n-tv.de



USA schließen chinesisches Konsulat in Texas Die Beziehungen zwischen den USA und China sind so schlecht wie nie. Zu den Spannungen kommt jetzt eine beispiellose Eskalation: Chinas Diplomaten in Houston...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland