23.07.2020 ( vor 17 Stunden )



Der Song "Tritt ein in den Dom" wurde in der DDR als Werbung für die Der Song "Tritt ein in den Dom" wurde in der DDR als Werbung für die Kirche interpretiert und kaum offiziell gespielt. Nun ist sein Interpret, Stephan Trepte , gestorben. 👓 Vollständige Meldung