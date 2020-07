Demi Lovato: Ihr harter Weg zum großen Glück

23.07.2020 ( vor 2 Tagen )

Nach wenigen Monaten Beziehung sind Demi Lovato und Max Ehrich verlobt. Für die US-Sängerin war es ein steiniger Weg zum großen Glück. Freudige Überraschung aus den USA: Demi Lovato (27, "I Love Me") wird heiraten. Die Sängerin hat sich nach wenigen Monaten Beziehung mit Schauspieler Max Ehrich (29) verlobt. Erste Gerüchte um eine Beziehung der beiden kamen im März auf, "Instagram-offiziell" wurde ihre Liebe dann Anfang Mai. Das Paar ist zusammen im Musikvideo zum Song "Stuck with U" von Ariana Grande (27) und Justin Bieber (26) zu sehen. Seitdem veröffentlichen sie regelmäßig verliebte Schnappschüsse in den sozialen Medien. Hinter Demi Lovato liegt bekanntlich eine schwere Zeit. Die ersten...