Inmitten der Spekulationen um ihre Ablösung sucht die bislang glücklose FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg ihr Heil in der Offensive. Zuletzt warf sie...

Bürgerkrieg in Libyen: Kann Trump den großen Knall verhindern? Ägypten vor Offensive Ägypten bereitet sich auf einen Einmarsch in Libyen vor. Die Lage in dem Bürgerkriegsland droht zu eskalieren. US-Präsident Trump schaltet sich derweil am...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt