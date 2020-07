Comeback in der Eifel: Formel 1 fährt im Oktober auf dem Nürburgring Nürburg (dpa) - Die Formel 1 kehrt im Herbst überraschend auf den Nürburgring zurück. Die Rennserie einigte sich mit den Betreibern der Traditionsstrecke auf...

t-online.de vor 5 Stunden - Sport





Formel 1 fährt am 11. Oktober auf dem Nürburgring Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück. Die Rennserie gab am Freitag die Ansetzung eines Grand Prix auf der Traditionsstrecke in der Eifel für den 11....

Welt Online vor 5 Stunden - Sport