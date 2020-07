Corona Virus R-Wert bei 1, 24: 781 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland: Berlin (dpa) - Die Gesundheitsämter in Deu… https://t.co/5iI9uXWkpt vor 2 Stunden ullamare Registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland: 454 – R-Wert ist auf 1,04. https://t.co/9n9gIT2fih vor 4 Tagen