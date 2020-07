Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 8 Stunden



Coronavirus in Luxemburg: "Wir sind ganz klar in der 2. Welle" 01:06 Der Direktor des Gesundheitsinstituts von Luxemburg zeigt sich "verhalten opitimistisch". Unzufrieden ist er darüber, dass die Einstufung als Risikogebiet aus Deutschland nicht abgesprochen war.View on euronews