Coronavirus in Brasilien: Mehr als 80.000 Tote – Bolsonaro legt in Umfrage zu

Die Infektions- und Todeszahlen steigen in Brasilien weiter stark an. Präsident Bolsonaro darf sich laut einer Umfrage trotzdem über mehr Zustimmung in der...

t-online.de vor 1 Woche - Welt