In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der...

Mehr als die Hälfte aller Infektionsfälle wurden in den USA sowie in Lateinamerika und der Karibik verzeichnet. Die Ausbreitung des Erregers hat sich zuletzt...

Anstieg verzeichnet - USA: Vierter Tag in Folge mit mehr als 1000 Corona-Toten Washington (dpa) - Die USA haben am vierten Tag in Folge mehr als 1000 Tote in der Corona-Pandemie verzeichnet. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) registrierte...

t-online.de vor 5 Tagen - Welt