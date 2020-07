Wintersport: Der Tod der Bobfahrer

31.07.2020 ( vor 6 Stunden )



In Nordamerika haben in den vergangenen Jahren gleich vier Bobfahrer Suizid begangen. Der Verdacht: Der Sport in der Eisrinne schädigt das Gehirn.