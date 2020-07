Opferfest "Eid al-Adha": Beten nur nach Anmeldung

31.07.2020 ( vor 14 Stunden )

Das muslimische Opferfest ist während der Corona- Pandemie von Abstandsregeln geprägt. In vielen Ländern der islamischen Welt fallen die Rituale sogar ganz aus. Von Dunja Ramadan Es ist das höchste Fest für 1,8 Milliarden Muslime weltweit: Das viertägige Opferfest, auf Arabisch Eid al-Adha, beginnt an diesem Freitag. Damit erinnern Muslime an die göttliche Probe, die der Prophet Abraham - im Koran Ibrahim - bestanden hat. So zeigte er sich nach der Überlieferung bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern, um Gott seinen Glauben und sein Vertrauen in ihn zu beweisen. Im letzten Augenblick verhinderte Gott das Opfer, und Ibrahim opferte...