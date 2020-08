Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Angst vor der zweiten Welle: 174 Erntehelfer in Bayern infiziert 01:00 500 Bauernhofmitarbeiter in Bayern sind nach einem Corona-Ausbruch in Quarantäne, bundesweit steigen die Zahlen. Ist die zweite Welle schon da?View on euronews